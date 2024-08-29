Сотрудниками МВД России и ФСБ России перекрыт канал незаконной реализации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

«Сотрудниками Бюро специальных технических мероприятий МВД России совместно с ФСБ России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в незаконной реализации товаров, предназначенных для негласного получения информации.
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