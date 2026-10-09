Отпуск чешского президента прерван несчастным случаем

Отпуск президента Чехии Петра Павла был прерван аварией, его близкий друг получил тяжелые травмы, сообщает 9 октября словацкая «Правда».
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