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«Гавр» вдесятером проиграл «Реймсу», Кузяева выпустили на 84-й минуте

«Гавр» вдесятером проиграл «Реймсу», Кузяева выпустили на 84-й минуте

Во французской Лиге 1 «Гавр» Далера Кузяева в гостях потерпел поражение от «Реймса» — 0:1. Три четверти матча «Гавру» пришлось играть вдесятером – после того, как на 21-й минуте Рассул Ндиайе получил красную карточку за грубый подкат.

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