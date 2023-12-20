«Гавр» вдесятером проиграл «Реймсу», Кузяева выпустили на 84-й минуте

Во французской Лиге 1 «Гавр» Далера Кузяева в гостях потерпел поражение от «Реймса» — 0:1. Три четверти матча «Гавру» пришлось играть вдесятером – после того, как на 21-й минуте Рассул Ндиайе получил красную карточку за грубый подкат.
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