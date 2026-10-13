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Trump Posts Video of Man Being Attacked by Tiger

“President Donald Trump on Tuesday reposted a video of a man being attacked by a tiger on his social media account, amplifying graphic footage of a person’s final moments at a British wildlife park,” the Washington Post reports.

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