Trump Posts Video of Man Being Attacked by Tiger

“President Donald Trump on Tuesday reposted a video of a man being attacked by a tiger on his social media account, amplifying graphic footage of a person’s final moments at a British wildlife park,” the Washington Post reports.
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