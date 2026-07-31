Южная Африка: По меньшей мере 10 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате опрокидывания пассажирского автобуса на шоссе N1 недалеко от Тромпсбурга, провинция Фри-Стейт, поздно вечером по местному времени 30 июля.