Южная Африка: По меньшей мере 10 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате опрокидывания пассажирского автобуса на шоссе N1 недалеко от Тромпсбурга, провинция Фри-Стейт, поздно вечером по местному времени 30 июля.
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