Официальная презентация GeForce RTX 40 SUPER пройдет на CES 2024 NVIDIA недавно объявила о п...

Официальная презентация GeForce RTX 40 SUPER пройдет на CES 2024NVIDIA недавно объявила о предстоящем выпуске своих новых графических процессоров GeForce RTX 40 SUPER, которые планируется представить на мероприятии CES 2024.
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