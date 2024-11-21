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Началось?

Началось?

Новости из цветущего сада Глава полиции Берлина сообщила в интервью немецким СМИ, что евреям и гомосексуалистам лучше шифроваться в «арабских кварталах», где население относится к таким открыто враждебно и «сочувствует террористическим группам».

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Комментарии
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Алексей Тан
У JUDEA.... морды не лучше.... да и чесноком все пропахли!.
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23 час.
Алексей Тан
К стати... Шольц на ИДИШЕ, свободно калякает.... как и &quot;союзнички&quot; г. Москвы... белярюси.
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22 час.
Lana_Borei Иванова
А русским расхлебывать...
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19 час.

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