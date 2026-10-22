В Белом Яре, Хакасия, возле детского сада "Огонек" заметили бурого медведя. Глава муниципалитета Ирина Войнова призвала жителей к осторожности, заверив, что ситуация под контролем.
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