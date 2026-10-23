«Стритфуд без границ» — кулинарная рубрика в журнале «Фокус внимания». Приглашаем к сотрудничеству кулинарных блогеров, шеф-поваров, кулинаров, гурманов и других специалистов, которые пишут о региональных кулинарных традициях, уличной еде и гастрономической культуре разных стран, городов и регионов.
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