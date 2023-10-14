Финский газопровод повредило якорем судно. Расходимся

Нормально... Капитан Мазай дождался шторма, подогнал лодку к финскому газопроводу, бросил якорь, переждал шторм и отправился в родную гавань, выключив транспондер... Контроль за зацеплением якоря осуществляли матросы Петров и Баширов.

Сергей Федотов

Вранье голимое. Петров с Бошировым в это время палестинские парапланы снаряжали. Да и на месте повреждения не найдено ни медвежьих фекалий, ни случайно оброненных русскими диверсантами балалайки и матрёшки.