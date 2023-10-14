Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Кошмар
    Зато в волнах на месте повреждения плавала бутылка из-под водки "Путинка".Финский газопрово...
  • Инна Inna
    ВОН   из  России, здесь не пересыльный  пункт. Ишь какие, захотели пересидеть  до мирного  времени.  Защищайте  свой ...Открывайте ворота...
  • Сергей Федотов
    Вранье голимое. Петров с Бошировым в это время палестинские парапланы снаряжали. Да и на месте повреждения не найдено...Финский газопрово...

Финский газопровод повредило якорем судно. Расходимся

Финский газопровод повредило якорем судно. Расходимся

Представлена мощная доказательная база Олег Стародубцев Наконец представлено главное и несокрушимое, оно же единственное  «доказательство» причастности России к диверсии на финляндско-эстонском газопроводе.

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Комментарии
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Кошмар
Нормально... Капитан Мазай дождался шторма, подогнал лодку к финскому газопроводу, бросил якорь, переждал шторм и отправился в родную гавань, выключив транспондер...  Контроль за зацеплением якоря осуществляли матросы Петров и Баширов.
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41 мин.
Сергей Федотов
Вранье голимое. Петров с Бошировым в это время палестинские парапланы снаряжали. Да и на месте повреждения не найдено ни медвежьих фекалий, ни случайно оброненных русскими диверсантами балалайки и матрёшки.
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26 мин.
Кошмар
Зато в волнах на месте повреждения плавала бутылка из-под водки &quot;Путинка&quot;.
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19 мин.

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