Представлена мощная доказательная база Олег Стародубцев Наконец представлено главное и несокрушимое, оно же единственное «доказательство» причастности России к диверсии на финляндско-эстонском газопроводе.
Финский газопровод повредило якорем судно. Расходимся
Комментарии
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Кошмар
Нормально... Капитан Мазай дождался шторма, подогнал лодку к финскому газопроводу, бросил якорь, переждал шторм и отправился в родную гавань, выключив транспондер... Контроль за зацеплением якоря осуществляли матросы Петров и Баширов.
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41 мин.
Сергей Федотов
Вранье голимое. Петров с Бошировым в это время палестинские парапланы снаряжали. Да и на месте повреждения не найдено ни медвежьих фекалий, ни случайно оброненных русскими диверсантами балалайки и матрёшки.
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26 мин.
Кошмар
Зато в волнах на месте повреждения плавала бутылка из-под водки "Путинка".
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19 мин.
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