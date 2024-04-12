В Москве резко сократилось в продаже число больших квартир на последних этажах

В Москве сократилось в продаже число крупногабаритных — более 140 кв. м — премиальных квартир и пентхаусов на последних этажах небоскребов, следует из данных компаний «Аеон Девелопмент» и «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 12 апреля.