«Известия»: план выпуска авиадвигателей в 2025 году сокращен в 1,5 раза

Плановые показатели по выпуску авиадвигателей, предназначенных для российских гражданских самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214, сократили в министерстве промышленности и торговли РФ, 5 декабря сообщает газета «Известия».
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