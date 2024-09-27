HoReCa и агентства недвижимости обязаны подключить контрольно-кассовое оборудование к SIA MEV

ГНС напоминает экономическим агентам в сфере ресторанов, общественного питания и агентствам недвижимости об обязанности подключить контрольно-кассовое оборудование (ECC) к Автоматизированной информационной системе «Электронный мониторинг продаж» (SIA MEV) до 1 октября 2024 года, согласно решению Межведомственной комиссии по контрольно-кассовому оборудованию Республики Молдова № 26-08/5-10/02-2023 .