Журова хочет, чтобы в НХЛ наказали украинских активистов за оскорбления Овечкина

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Светлана Журова призвала наказать украинских активистов, которые провоцировали российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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