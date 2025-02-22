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Эксперт рассказала о полезных для сердца упражнениях

Эксперт рассказала о полезных для сердца упражнениях

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы во время физической активности самое главное — не допускать переутомления, отметила заведующая кафедрой современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры Государственного университета просвещения Светлана Семёнова.

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