Репортаж о молодых командирах штурмовых отрядов.
Молодые командиры СВО
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Tania Еременко
Вы Герои, парни! Вернитесь живыми и с ПОБЕДОЙ!!!
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17 час.
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Репортаж о молодых командирах штурмовых отрядов.
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