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Мировое обозрение

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МИД России не планирует ужесточать визовые требования для европейцев

МИД России не планирует ужесточать визовые требования для европейцев

Москва не будет вводить более жесткие визовые требования для обычных европейцев. Такую позицию озвучил директор Европейского департамента МИД России Артём Студенников.

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