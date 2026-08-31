МИД России не планирует ужесточать визовые требования для европейцев

Москва не будет вводить более жесткие визовые требования для обычных европейцев. Такую позицию озвучил директор Европейского департамента МИД России Артём Студенников.
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