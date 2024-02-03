В Петербурге задержали серийных угонщиков дорогих иномарок

Задержанными оказались двое молодых людей из Белоруссии. Полицейские задержали двоих участников преступной группы, специализирующейся на похищении дорогостоящих автомобилей иностранного производства в Петербурге.
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