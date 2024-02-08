Последняя попытка спасти нацистов

Natalija Osminina

Почему все забывают, с чего началась СВО? Напоминаю- с того, что Байден не выполнил требование Путина отвести НАТО на состояние 1997 года. И пока это требование выполнено не будет, все остальное- это просто бред сивой кобылы. Никаких договорняков с англосаксами не будет, кроме одного- УЧАСТИЕ РОССИИ В ПЕРЕДЕЛЕ ЕВРОПЫ. Как этого можно не понимать до сих пор!!!! И передел этот будет закреплен не только лишь подписями, а уходом НАТО и приходом на их место российских военных баз, сухопутных и морских. И война будет продолжаться до тех пор, пока Европа не будет лежать у ног России, и не осознает свое место под плинтусом. Благо воевать России будет не с кем, потому что кроме понтов у всего НАТО нет НИЧЕГО. И все это знают. Главное, что надо было сделать Путину- отсечь США от европейского НАТО. И он это сделал - вынес ядерное предупреждение США еще 13 января, после чего Байден резко передумал грозить России ядерной войной. Остается Лондон, который визжит в надежде, что его дружбаны в Вашингтоне (типа Блинкена, Нуланд, Клинтонихи) - "ястребы" войны" таки продавят Пентагон. Не продавят. Потому что на глазах не желающих сдохнуть в ядерном огне генералов Пентагона начнут разворачиваться события на Тайване, которые в апреле организует Си (а следом за ним, скорее всего и тов. Ким что-то продемонстрирует). Война для США начнет расширяться на восток. К тому же в США выборы, а к осени банковский кризис и гражданская война. После того, как Лондон окончательно поймет, что США за Европу не впишутся, он либо заткнется и начнет делить Европу так, как старший (Путин) приказал, либо после своих выборов Путин начнет бить не столько по Украине, сколько по военным заводам, аэродромам и военным базам Европы, участвующих в вооружении Украины. Для начала простыми ракетами. Не поможет для успокоения бесноватого Лондона- в ход пойдет ТЯО. США не впрягутся за Лондон по любому. Так что остается дождаться апреля.