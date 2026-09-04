В Липецкой области снова объявлен желтый уровень воздушной опасности

После перехвата 490 украинских дронов ночью над Липецкой областью экстренные службы вновь объявили жёлтый уровень воздушной опасности.
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