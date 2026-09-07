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Энциклопедия Техники

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Четыре истории о том, как военную технику приходилось переделывать на пути к совершенству

Четыре истории о том, как военную технику приходилось переделывать на пути к совершенству

Путь от чертежной доски до поля боя редко бывает прямым. Иногда машина, уже запущенная в серию, оказывается настолько далекой от задуманного идеала, что приходится буквально пересобирать ее заново.

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