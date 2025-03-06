Вэнс заявил об отсутствии у США планов ввода войск в Мексику

США в настоящее время не рассматривают вариант введения войск на территорию Мексики. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в ходе пресс-конференции в населенном пункте Игл-Пас на границе с Мексикой.
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