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Вэнс заявил об отсутствии у США планов ввода войск в Мексику

Вэнс заявил об отсутствии у США планов ввода войск в Мексику

США в настоящее время не рассматривают вариант введения войск на территорию Мексики. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в ходе пресс-конференции в населенном пункте Игл-Пас на границе с Мексикой.

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