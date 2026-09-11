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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главный тренер «Кингз» Даг Кристи получает меньше Майки Нори, подписавшего «оскорбительный» контракт с «Блэйзерс»

В 2023 году «Кингз» впервые с 2006 года вышли в плей-офф, однако так и не сумели добиться чего-то большего.

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