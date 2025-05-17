Эксперт заявил об одержимости Трампа идеей встречи с Путиным

Слебода заявил об одержимости Трампа идеей встречи с Путиным Президент США Дональд Трамп одержим идеей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил бывший военный Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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