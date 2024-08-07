Иосиф Пригожин считает, что артистам нужно запретить выходить на сцену пьяными

Если певец не может провести концерт, его нельзя пускать на сцену Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал идею о запрете на выступления артистов в нетрезвом виде, считая такое поведение недопустимым.
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