Тайвань отследил военную активность Китая у своего побережья

Тайвань отследил китайские военные самолеты и корабли у своего побережья Вооруженные силы Тайваня за сутки отследили 18 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у своего побережья.
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