Вручена международная премия для экологов Арктики

27 января 2022 года состоялась церемония награждения победителей 1-й Международной Премии The Oddekalv Prize, учредителями которой выступили Природоохранный Союз Норвегии и международная Ассоциация независимых экологов Баренцева региона BRIES.
27 января 2022 года состоялась церемония награждения победителей 1-й Международной Премии The Oddekalv Prize, учредителями которой выступили Природоохранный Союз Норвегии и международная Ассоциация независимых экологов Баренцева региона BRIES.
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