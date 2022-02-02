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Вручена международная премия для экологов Арктики

Вручена международная премия для экологов Арктики

27 января 2022 года состоялась церемония награждения победителей 1-й Международной Премии The Oddekalv Prize, учредителями которой выступили Природоохранный Союз Норвегии и международная Ассоциация независимых экологов Баренцева региона BRIES.

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