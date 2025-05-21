В России могут в два раза увеличить размер выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Депутат Нина Останина обратила внимание, что за последние пять лет выплаты не росли, несмотря на инфляцию Депутат Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, предлагающий повысить размер выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей до 900 тысяч рублей, сообщает "Парламентская газета".