В России могут в два раза увеличить размер выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Депутат Нина Останина обратила внимание, что за последние пять лет выплаты не росли, несмотря на инфляцию Депутат Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, предлагающий повысить размер выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей до 900 тысяч рублей, сообщает "Парламентская газета".
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