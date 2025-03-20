⚡️ Сверток, прикрепленный под автомобилем, обнаружен у здания Законодательного собрания Севастополя, место оцеплено Департамент общественной безопасности Севастополя.
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⚡️ Сверток, прикрепленный под автомобилем, обнаружен у здания Законодательного собрания Севастополя, место оцеплено Департамент общественной безопасности Севастополя.