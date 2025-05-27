Эксперты оценили убыточность угольного экспорта к 2030 году

NEFT Research оценила убыточность угольного экспорта к 2030 году Доходность угольного экспорта может уйти в минус вслед за снижением котировок на твердое топливо даже в размере 5% к 2030 году, оценили эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии