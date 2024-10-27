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Эль-Мехди Маухуб: «Динамо» – клуб с большой историей. Хочу сделать наших болельщиков счастливыми и выиграть чемпионство и Кубок»

– Как вам первые месяцы в России? – ⁠Спасибо «Динамо» за возможность играть здесь. Я сделал важный шаг, приехав в «Динамо».

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