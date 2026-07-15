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Худевшие на «Оземпике» стали покупать зомби-филлеры из жира мертвых людей. Почему трупная косметология становится все популярнее?

Худевшие на «Оземпике» стали покупать зомби-филлеры из жира мертвых людей. Почему трупная косметология становится все популярнее?

Состоятельные американцы стали увеличивать ягодицы и грудь с помощью жира мертвых людей. Эта новость в первую очередь шокировала тех, кто собирался пожертвовать свои органы: одно дело — спасти чью-то жизнь, и совсем другое — оказаться после смерти в ягодицах богатой персоны.

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