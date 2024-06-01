Мадридский "Реал" готов вернуть Тео Эрнандеса из "Милана"

В футбольных кругах активно обсуждают возможное возвращение Тео Эрнандеса в мадридский "Реал". По данным итальянской прессы, мадридцы проявляют серьезный интерес к 26-летнему французскому защитнику, который в настоящее время выступает за "Милан".
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