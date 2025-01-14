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Строительство еще одного пожарного депо завершается в ТиНАО

Строительство еще одного пожарного депо завершается в ТиНАО

В районе Коммунарка в ТиНАО завершается строительство пожарного депо на четыре машино-места. Работы ведутся в рамках программы «Безопасный город», которая входит в столичную Адресную инвестиционную программу.

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