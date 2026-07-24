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FiNE NEWS

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В Тольятти мальчик получил смертельные травмы при попытке перелезть через забор

В Тольятти случился несчастный случай, в котором пострадал 10-летний школьник. Ребенок получил тяжелые травмы при контакте с ограждением охраняемой территории и спустя некоторое время скончался в больнице.

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