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Царьград

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Брайан Орсер высоко оценил успехи Трусовой и Малинина в фигурном катании

Брайан Орсер высоко оценил успехи Трусовой и Малинина в фигурном катании

Канадский тренер Брайан Орсер отметил достижения русской фигуристки Александры Трусовой и американца Ильи Малинина, подчеркнув их вклад в популяризацию спорта.

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