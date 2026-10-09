Брайан Орсер высоко оценил успехи Трусовой и Малинина в фигурном катании

Канадский тренер Брайан Орсер отметил достижения русской фигуристки Александры Трусовой и американца Ильи Малинина, подчеркнув их вклад в популяризацию спорта.
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