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Аэропорты Москвы сняли ограничения после массовой атаки БПЛА

Аэропорты Москвы сняли ограничения после массовой атаки БПЛА

На запасные аэродромы ушли шесть самолётов.Московские аэропорты сняли ограничения, которые вводились на фоне атаки БПЛА.

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