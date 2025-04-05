Врач предупредил о серьёзном риске для зрения аллергического воспаления глаз

Врач-офтальмолог научно-исследовательского клинического института детства Алексей Иванов предупредил, что с наступлением сезона цветения увеличивается количество случаев конъюнктивита — распространённого воспаления глаз.
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