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Газ для Приднестровья: поставщиками могут стать венгерские компании

Газ для Приднестровья: поставщиками могут стать венгерские компании

Энергетический кризис в Приднестровье может получить неожиданное развитие. Компания «Молдовагаз» ведет переговоры о возможности закупки газа для нужд Приднестровья с венгерскими энергетическими гигантами MOL и MVM.

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