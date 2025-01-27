Газ для Приднестровья: поставщиками могут стать венгерские компании

Энергетический кризис в Приднестровье может получить неожиданное развитие. Компания «Молдовагаз» ведет переговоры о возможности закупки газа для нужд Приднестровья с венгерскими энергетическими гигантами MOL и MVM.
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