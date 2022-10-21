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Харден смазал ключевой бросок на последних секундах матча с «Бакс»

Харден смазал ключевой бросок на последних секундах матча с «Бакс»

Исход матча регулярного чемпионата «Филадельфия» – «Милуоки» решился на последних секундах. В концовке команды обменялись серией попаданий.

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