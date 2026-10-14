Больше не будет кода, написанного вручную. Epic Games собирается создавать игры в первую очередь посредством ИИ

Людям останется корректировка и правки Epic Games первой среди крупных игровых компаний, если верить Bloomberg, решила в очень большой степени перевести разработку игр на ИИ.
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