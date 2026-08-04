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Бо Никал проведет схватку с олимпийским чемпионом по борьбе Ширвани Мурадовым на турнире RAF в Москве

Боец UFC Бо Никал и олимпийский чемпион по борьбе Ширвани Мурадов проведут схватку на турнире RAF в Москве 5 сентября.

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