Дорога между Краматорском и Дружковкой тянется чуть больше 15 километров. Она петляет по открытой местности, лишь местами по обеим сторонам встречаются лесополосы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Латвия не будет м...
- Латвия не будет м...
- Почему невозможно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым