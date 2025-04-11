Олег Калинкин представил личному составу УТ МВД России по ЮФО нового руководителя

Сегодня начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин в режиме видеоконференции представил личному составу начальника УТ МВД России по ЮФО полковника полиции Евгения Ковгана, назначенного на эту должность Указом Президента Российской Федерации.
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