Олег Калинкин представил личному составу УТ МВД России по ЮФО нового руководителя

Сегодня начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин в режиме видеоконференции представил личному составу начальника УТ МВД России по ЮФО полковника полиции Евгения Ковгана, назначенного на эту должность Указом Президента Российской Федерации.