© ShutterstockПодростки из Индии убили 17-летнюю девушку после изнасилования. Об этом сообщает Times of India.
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