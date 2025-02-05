Waabi и Volvo объединяются для создания могучих беспилотных грузовиков

Стартап Waabi, специализирующийся на разработке самодвижущихся грузовиков, заключил партнерство с Volvo Autonomous Solutions для совместной разработки и внедрения автономных грузовиков, что является важной вехой на пути к коммерческому запуску.
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