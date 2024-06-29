Воробьев: Нового концертного зала на месте «Крокуса» не будет

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Интересно, перед кем Россия гнёт колени этим дурацким "мораторием"?! Что этот мораторий дал России???? Почему юса легко пользуется своей электротабуреткой, и никто не плюёт ей в спину? Почему Китай весело послал всю "просвященную" европку лесом , и никто, кроме шавок (типа проебалтовских "тигров") на него не тявкает??? Долой мораторий на ВМН!!!!