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Воробьев: Нового концертного зала на месте «Крокуса» не будет

Воробьев: Нового концертного зала на месте «Крокуса» не будет

Восстановление концертного зала на месте сгоревшего в результате террористического акта «Крокус Сити Холла» не планируется.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Интересно, перед кем Россия гнёт колени этим дурацким &quot;мораторием&quot;?! Что этот мораторий дал России???? Почему юса легко пользуется своей электротабуреткой, и никто не плюёт ей в спину? Почему Китай весело послал всю &quot;просвященную&quot; европку лесом , и никто, кроме шавок (типа проебалтовских &quot;тигров&quot;) на него не тявкает??? Долой мораторий на ВМН!!!!
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