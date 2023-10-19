Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 146 подписчиков

Лавров: Путин готов выполнить все данные КНДР обещания

Лавров: Путин готов выполнить все данные КНДР обещания

Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября завершил свой двухдневный визит в Северную Корею. Там он встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном, которого поспешил заверить, что Москва выполнит все данные ранее президентом Владимиром Путиным обещания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх