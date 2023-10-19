Лавров: Путин готов выполнить все данные КНДР обещания

Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября завершил свой двухдневный визит в Северную Корею. Там он встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном, которого поспешил заверить, что Москва выполнит все данные ранее президентом Владимиром Путиным обещания.
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