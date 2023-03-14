WP: качество войск Украины ухудшилось за год после потерь среди опытных бойцов

Как пишет WP, «мрачные оценки» ситуации распространили «ощутимый, хотя и невысказанный, пессимизм от линии фронта до коридоров власти в Киеве».
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