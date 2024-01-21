Пожару в порту Усть-Луга в терминале «Новатэк» предшествовали два взрыва

В Ленобласти в ночь на 21 января в терминале компании «Новатэк» порта Усть-Луга произошел пожар. Возгоранию предшествовали два взрыва, сообщил глава Кингисеппского района Ленинградской области Юрий Запалатский в видеообращении в своем Telegram-канале.