Пожару в порту Усть-Луга в терминале «Новатэк» предшествовали два взрыва

В Ленобласти в ночь на 21 января в терминале компании «Новатэк» порта Усть-Луга произошел пожар. Возгоранию предшествовали два взрыва, сообщил глава Кингисеппского района Ленинградской области Юрий Запалатский в видеообращении в своем Telegram-канале.
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